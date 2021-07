Voor Beuningse triatlete Klamer is vierde plaats meer dan nét geen medaille

Na haar tiende plaats tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio had Rachel Klamer zich één ding voorgenomen: in Tokio, op haar derde Spelen, wilde ze haar eerste olympische medaille halen. Al die jaren van leven voor de triatlon, een soms Spartaans trainingsschema met drie trainingen op een dag, moest in Japan de ultieme bekroning krijgen. Maar die heilige missie had geen waarde meer na dat ene telefoontje van haar moeder. Op trainingskamp in Namibië kreeg Klamer begin vorig jaar te horen dat haar moeder een hersentumor had. Kans op genezing was er niet. Een halfjaar later overleed de Denekampse huisarts op een leeftijd van 59 jaar.