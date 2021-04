Voor deze 3 Twentse volleybalteams staat paasweekeinde in teken van bekertoernooi: ‘Kortste, maar ook moeilijkste weg naar succes’

Ronde van Overijssel 2021: Sober en strak, maar wel geheel corona­proof

22 maart RIJSSEN - Geen finish en activiteiten in het centrum van Rijssen, PCR- en sneltesten in een veilige bubbel voor de renners en geen gasten mee in de koers. Met een strak coronaprotocol hoopt de organisatie van de Ronde van Overijssel op 1 mei de 68ste editie van deze wielerklassieker te kunnen houden.