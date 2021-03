Voor Enschedese atlete Marit Dopheide is Europese indoortitel bevestiging dat zij de goede keuze heeft gemaakt

Set-Up'65 sluit reguliere seizoen af zonder overwin­ning

20 februari OOTMARSUM - Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 heeft ook haar laatste wedstrijd in de reguliere competitie niet kunnen winnen. Op bezoek in Friesland verloor het team van trainer Brahim Abchir met 3-0 van Sneek, dat nog in de race is voor een plek in de kampioenspoule.