Voor Holtense darter Jansen (19) gaat door tourcard PDC een andere wereld open

25 jaar na de tocht van '97 Wim Weenk uit het Achterhoek­se Geesteren is al bijna 25 jaar drager van de Rode Lantaarn: ‘Kreeg knuffel van Erica Terpstra’

GEESTEREN - Zonder dat Wim Weenk (60) er erg in had, stond hij opeens vol in de schijnwerpers. Wat bleek, de Achterhoeker uit Geesteren was de laatste officiële finisher in de Elfstedentocht van 1997. „Ik was opeens een Bekende Nederlander”, lacht hij 25 jaar later.

4 januari