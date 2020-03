Voor volleyballer Ter Maat draait het in Istanboel nog wel om de sport

D’ran! Maar voorlopig niet

15 maart ENSCHEDE - Normaal gesproken is het spitsuur in de weekeinden op de sportaccommodaties. Maar vanwege het coronavirus was er zaterdag en zondag (nagenoeg) niets te beleven op de velden en in de hallen, zo werd uit een rondje door de regio onderstreept. Ook de komende tijd zal de stilte regeren.