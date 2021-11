Voorbereiding handbalsters RSC was gebrekkig: Chris Postma wil het niet te spannend maken

Handbaltrainer Chris Postma van RSC hoopt dat de competitie op een ordentelijke wijze kan worden afgewerkt. De eerste vijf speeldagen zijn achter de rug en gelukkig kon zijn ploeg elke week spelen. Dat was in de oefenweken voor het begin van de competitie wel anders. „Wij hadden een gebrekkige voorbereiding. Een week lang hebben we niet getraind vanwege corona. Vlak voor het begin van de competitie waren enkele speelsters besmet. We hebben toen even stilgelegen. Ook moesten we een trainingsweekend afzeggen”, zegt Postma over het moeizame seizoenbegin.