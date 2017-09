Voorbeschouwing volleybal: de strijd tussen ervaren tweede divisionist en nieuwkomer

De ploegen troffen elkaar ook in de voorbereiding op dit seizoen, waarin WVC overtuigend won. ,,Toen zag je dat ze niet voor niks zijn gepromoveerd. Zij waren heel goed op elkaar ingespeeld en wij niet'', blikt Audrey Mulder, aanvoerster Apollo, terug. Dit heeft volgens haar mede te maken met de nieuwe gezichten in het team. Zo stopten er vier en kwamen er zes jeugdspelers en een aantal uit seniorenteams over.

Kira Schorn, aanvoerster van WVC, was er die wedstrijd niet bij, evenals twee andere basiskrachten. Toch weet ook zij inmiddels waar ze op moet letten tegen Apollo. ,,De informatie uit het duel in de voorbereiding hebben we besproken tijdens trainingen en daardoor weten we nu onder meer op welke positie we moeten serveren.''

Meer risico's nemen

De tweede divisie heeft al één speelronde achter de rug en de zwart-wit-rooien uit Borne en WVC zegevierden beide. De Wierdenaren gaan zelfs aan de leiding met vijf punten, gevolgd door hun eerstvolgende tegenstander met een punt minder. De aanvoersters zijn er beiden niet van overtuigd dat het zaterdag net zo makkelijk gaat als vorige week. Mulder, die vijf jaar in het tweede van Apollo acteert, vertelt: ,,In de eerste partij was op tachtig procent spelen en weinig risico's nemen voldoende voor de volle winst. Tegen WVC verwacht ik dat we honderd procent moeten geven, de tegenstander onder druk moeten zetten en meer risico's in ons spel moeten leggen.''

Schorn: ,,De goede speelsters van Apollo, de andere sfeer die heerst dan wanneer we thuis spelen en dat wij een aantal belangrijke volleybalsters hebben die door blessures niet de volledige wedstrijd kunnen spelen, maken het lastig.''

Feest

De Bornenaren hadden afgelopen seizoen de mogelijkheid om te promoveren naar de eerste divisie. ,,Hier hebben we niet voor gekozen, omdat we denken dat we op dat niveau vaak met 4-0 op de broek krijgen.''