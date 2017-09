Voorbeschouwing volleybal: Webton Hengelo droomt van Eredivisie

Met Eurosped en Springendal Set-Up'65 zijn de Twentse vrouwen al jaren vertegenwoordigd in de eredivisie. Bij de mannen hikt Webton Hengelo tegen het hoogste niveau aan.

Webton Twente (Enschede) speelde een paar jaar terug nog op het hoogste niveau. Rivo Rijssen heeft er drie jaar aan mogen ruiken. Na twee derde plaatsen en een vijfde plek een niveau lager zou Webton Hengelo zomaar het volgende Twentse mannenteam kunnen zijn dat de stap omhoog zet.

Pr-apparaat

Aan de eigen promotie zal het niet liggen. Webton Hengelo heeft een pr-apparaat waar menig eredivisionist jaloers op mag zijn. De komst van nieuwe spelers wordt razendsnel naar buiten gebracht. Elke thuiswedstrijd wordt met een persbericht aangekondigd. Organisatorisch heeft de club de zaakjes dan ook prima op orde, zeker nu Webton is verhuisd van de OSG-sporthal naar Veldwijk zijn de randvoorwaarden eredivisiewaardig. In Hans Bruins heeft de club bovendien een ambitieuze trainer gevonden. En met nieuwelingen als Frank van den Noort, Sjoerd Wessels en Thijs Nijeboer (allen ex-Rivo) heeft Webton spelers aangetrokken die weten hoe het er op het hoogste niveau aan toegaat.

De eredivisie is al enkele jaren een droom die wordt gekoesterd in Hengelo, maar spelen op het hoogste niveau is geen must. "We willen dit seizoen bovenin de topdivisie meespelen en hopen op een stunt in de beker. Meedoen om de prijzen dus", zegt Jaap Heerze, voorzitter van de Stichting Webton TV, waar het eerste en tweede team van de vereniging onder vallen. "Volleyballen op een zo hoog mogelijk niveau, dat is de doelstelling. Dat kan in de eredivisie zijn, maar ook in de topdivisie."

Quote We willen dit seizoen bovenin de topdivisie meespelen en hopen op een stunt in de beker. Meedoen om de prijzen dus Jaap Heerze, voorzitter van de stichting Webton TV

Eisen

Mocht Webton Hengelo er dit seizoen in slagen promotie naar de eredivisie af te dwingen, zelfs dan is het nog geen gedane zaak dat de ploeg ook daadwerkelijk de stap naar het hoogste niveau zet. Zoals veel clubs hikt ook Hengelo aan tegen de eisen die de volleybalbond Nevobo stelt. "Stel dat we sportief aan de stap hogerop toe zijn, maar we voldoen niet aan de eisen. Zou dat dan betekenen dat we niet hogerop mogen spelen? Volgens het plan van de bond moet je een x-aantal spelers onder contract hebben staan. Dat hebben we niet", zegt Heerze. "En de bond wil graag dat clubs op het hoogste niveau achttien uur per week trainen. Wij komen nu aan zes uur. Met de individuele krachttraining erbij misschien acht uur. Meer niet. Twee van onze jongens studeren nog, de rest is getrouwd of woont samen en heeft een baan. Ik denk niet dat zij zitten te wachten op achttien uur training per week..."

Jeugd