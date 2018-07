Voormalig jeugdspeler FC Twente maakt doelpunt van zijn dromen

Lezerstour Heldere dagzege, eindwin­naar blijft nog ongewis

28 juli ENSCHEDE - Gerald Bijen is dagwinnaar geworden in de voorlaatste etappe van de Lezerstour. Hij had behalve de klassementsmannen Tom Dumoulin, Chris Froome en Geraint Thomas ook de specialisten Michal Kwiatkowski (vierde), Soren Kragh Andersen (vijfde) en Bob Jungels (zesde) opgneomen. Met lnur Zakarin (zevende) en Primoz Roglic (achtste) scoorde hij punten met de gehele top acht van de rituitslag.