Voormalig Pollux-speelster Lonneke Sloëtjes wint Champions League

Van Rhee verrast met podiumplek in Dorpenom­loop

6 mei ASSEN/NIJVERDAL - Joey van Rhee reed zondag zijn eerste wedstrijd in zes weken - nadat een knieblessure hem lang aan de kant hield - maar verbaasde vriend, vijand en zichzelf door naar een derde plek te rijden in de Dorpenomloop van Drenthe, die ook nog eens een afvalrace werd in de 172 kilometer rond Assen.