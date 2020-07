Voorprogramma absoluut de moeite waard: Twentse coureurs in de spotlights in Hongarije

Natuurlijk, de Formule 1 blijft het hoogst haalbare in de autosport. Maar in aanloop naar het grote werk valt er ook genoeg te genieten. Zondag in Hongarije vielen twee Tukkers op.

Bent Viscaal kreeg lovende woorden zondag. ‘Held van de dag’ kwam meerdere keren voorbij. ‘Hij had veel meer verdiend’ werd ook regelmatig gezegd. De coureur uit Albergen was gisteren de smaakmaker tijdens de Formule 3-race op de Hungaroring in Boedapest, maar stond uiteindelijk met lege handen. ,,Ik ben erg trots op de snelheid”, reageerde Viscaal een paar uur na de race toen z’n frustratie een klein beetje naar de achtergrond was verdwenen. ,,Uiteindelijk komen de resultaten vanzelf.”

Voor wie zondagochtend nog in bed lag of in ieder geval (nog) niet dacht aan racen, Viscaal passeerde in de regen de ene na de andere coureur. Hij rukte vanaf de achtste plek op naar de eerste en leek ook weg naar een sensationele zege. Met nog enkele ronden te gaan lag de 20-jarige Tukker meer dan 6 seconden los van de rest, maar wist hij al dat hij aan de streep 10 seconden moest inleveren. Viscaal kreeg eerst strafseconden voor het veroorzaken van een aanrijding en daarna nog een keer na een verkeerde inhaalactie. Het protest van z’n team werd afgewezen. Ondanks die twee dompers hield Viscaal, vanwege z’n voorsprong, nog steeds kans op de winst.

Quote Ik ben erg trots op de snelheid. Uiteinde­lijk komen de resultaten vanzelf Bent Viscaal

Eerste over de finish

Maar toen… Twee ronden voor het einde vervloog alle hoop voor Viscaal toen na een incident de safetycar het circuit op moest. Alle wagens kwamen weer bij elkaar en weg was de tijdmarge. Viscaal kwam wel als eerste over de finish, maar werd teruggezet naar de zeventiende plek. Wel de complimenten, geen punten. Tenminste, zondag. Zaterdag had Viscaal juist profijt van een sanctie. Hij werd vierde, maar omdat de voor hem geëindigde Amerikaan Logan Sargeant een straf kreeg mocht hij toch het podium op (derde).

Volledig scherm Larry ten Voorde in z’n oranje Porsche op de Hungaroring. © BSR Agency

Podium

Op hetzelfde circuit was er aan het begin van de middag een podiumplek voor Larry ten Voorde in de Porsche Superccup. De coureur uit Boekelo eindigde op de derde plek. Het podium was precies hetzelfde als een week eerder in Oostenrijk. Dylan Pereira uit Luxemburg won, Ayhancan Guven (Turkije) werd tweede.

De coureurs krijgen, na drie weekeinden op rij racen, even tijd om op adem te komen. Op 2 augustus is de volgende race, dan in Groot-Brittannië (Silverstone). Voor wie nog twijfelt, het is tot nu toe telkens de moeite waard om ’s ochtends de televisie alvast aan te zetten.