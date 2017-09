Vooruitblik handbal: Meer jonge speelsters bij clubs in Twente

Na de twee hoogste niveaus in Nederland beginnen dit weekeinde ook de competities in de klassen daaronder. Ver weg van de schijnwerpers en tjokvolle sporthallen, maar wel de basis vormend van de sport. Zoals bij De Tukkers in Albergen, waar assistent-trainer Olga Assink eigen opgeleide jeugdspeelsters in het eerste team ziet spelen. "Het handbal in Nederland zit in de lift, vooral dankzij het succes van Oranje. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan", zegt de voormalig international en oud-prof.

Assink fungeert sinds afgelopen oktober tevens als assistent van de bondscoach bij het vrouwenteam, de Deense Helle Thomsen. "De sport heeft aan populariteit gewonnen, dat is duidelijk. Bij De Tukkers hebben we nu zelfs twaalf meisjes van vier tot vijf jaar die graag willen handballen. Onderaan groeit het dus zeker, nu is het te hopen dat het doorzet en niet iets van tijdelijke aard is."

"Het handbal in Twente staat er goed voor", zegt Assink. "Met Borhave in de eredivisie, twee clubs in de eerste divisie (Bentelo en DSVD, red.) en weer een niveau lager De Tukkers en Olympia. En dan heb je nog de Handbalschool Twente in Almelo, een heel mooie opstap voor de jeugd om nog meer te kunnen trainen."

Buitenland

Dat laatste maakt volgens de Europees handbalster van 2005 het wezenlijke verschil tussen prestatief en recreatief handbal in eigen land. Om de top te behalen zul je als speelster veel moeten trainen. "Elke dag", voegt Assink eraan toe.

Maar dat kan in Nederland niet, waar de middelen en mogelijkheden ontbreken om de sport te bedrijven zoals dat wel in de tophandballanden gebeurt. Het is de reden waarom alle internationals en de betere speelsters uitwijken naar het buitenland, waar de faciliteiten beter zijn en de cultuur bij de sport aansluit. Zoals Assink zelf ook ooit naar Denemarken vertrok.

"Ondanks het succes van Oranje is het wat betreft de handbalcultuur nog erg dunnetjes in Nederland. Met VOC in Amsterdam en Dalfsen hebben we hier hooguit twee echte topclubs. Wil je de echte top bereiken, dan moet je naar het buitenland. Niet om er geld te gaan verdienen, maar wel om iedere dag te kunnen trainen en dus een betere handbalster te worden. In Dalfsen hebben ze destijds een paar grote sponsors binnengehaald, zodat daar meer trainingsuren gemaakt kunnen worden."

Aansluiting hoogste niveau

Borhave kan in de ogen van Assink vooral een mooie opstap zijn voor talentvolle speelsters met ambities. De Bornse club zal echter geen aansluiting met de nationale top maken als het huidige aantal trainingen van drie per week niet wordt opgeschroefd. "Als dat hun doelstelling niet is, dan is dat ook prima", zegt Assink, die het zou toejuichen als Bentelo en DSVD uiteindelijk ook een promotie naar het hoogste niveau weten te realiseren. "Er is zeker plaats voor meer Twentse clubs in de eredivisie. Dat trekt meer talent uit de eigen regio aan en dat is alleen maar goed. Zo voorkom je ook dat ze elders op het hoogste niveau gaan spelen."