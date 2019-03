Vriezenveense waterpoloërs kijken vooruit: 'Zien wie het sterkste is: wij of Livo'

De waterpoloërs van VZ&PC eindigden vorig jaar al bovenin de tweede klasse. Sinds afgelopen weekeinde is de ploeg samen met het Lichtenvoordse Livo koploper in diezelfde klasse. "Het zat er aan te komen dat Livo een keer zou gaan verliezen. Dat wij dan tegen de nummer 3 speelden en met duidelijke cijfers hebben gewonnen, is mooi. Dit weekeinde kunnen we in een rechtstreekse krachtmeting laten zien wat we kunnen", stelt aanvoerder Niek Sportel.