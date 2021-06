Vrijdag uitspraak kort geding turncoach Wevers tegen KNGU

Directeur Hans Klooster­man geniet van FBK Games: ‘Zonder enige twijfel de meest bijzondere editie ooit’

7 juni HENGELO - Alsof hij een atleet is die zojuist een topprestatie heeft geleverd. Hans Kloosterman krijgt na afloop van de FBK Games het ene na het andere compliment, boks of schouderklopje. De toernooidirecteur geniet zichtbaar van de veertigste editie van het atletiekgala in Hengelo.