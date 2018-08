Vroegtijdig einde van mannenfinale Futuretoernooi Oldenzaal

Lazov won het toernooi nadat zijn tegenstander in de finale, de 24-jarige Groninger Niels Lootsma, zijn enkel verzwikte. Het duo was toen bezig aan de zesde game in de eerste set. Lootsma stond voor met 3-2. Na een langdurige blessurebehandeling probeerde hij het nog wel even, maar nadat de stond op 3-3 kwam gaf hij op.

Lazov en Lootsma stonden al eerder tegenover elkaar in de finale van Oldenzaal. In 2014 was dat ook het geval. Ook toen werd die partij niet volledig uitgespeeld, omdat de wedstrijd werd gestaakt na een wolkbreuk. De spelers en de scheidsrechter gingen vervolgens naar de tennishal in Wierden, waar de partij werd verder gespeeld en Lazov uiteindelijk won.

