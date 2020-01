Vroomshoopse korfballers van TOP wachten op ommekeer

Het is alsof TOP deze zaterdag in de jacht op de eerste punten tegen een mentale barrière oploopt. Na een matige eerste helft tegen Regio’72 snoept het stukje bij beetje iets af van de achterstand. Van 5-10 bij rust wordt het 7-11 en 9-12. Als de marge is geslonken tot twee punten (12-14) gaat het gemopper op de tribunes van sporthal Het Punt langzaam over in verwachtingsvol geroezemoes. Zou het dan toch nog kunnen?