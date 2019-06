Vrouwen EHV bereiken finale Silver Cup

Overbos, dat tweede werd in de eerste klasse A, verloor recent de play-offs tegen GCHC, dat tweede werd in de eerste klasse D, dezelfde klasse waarin EHV derde werd. Daardoor trof EHV een gemotiveerde tegenstander, die echter wel twee zware play-offs in de benen had. Voor rust hielden beide teams elkaar in evenwicht (2-2), na rust leek EHV op weg naar de finale via treffers van Lois Boerman en Juliët Buma. Overbos toonde echter veerkracht en kwam in de slotseconden op 4-4, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen.