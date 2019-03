Vrouwen Het Ravijn blijven vierde

GOUDA – De waterpolosters van Het Ravijn eindigen als vierde in de reguliere competitie van de eredivisie. Dat staat na de 10-8 nederlaag bij GZC Donk vast. Voor aanvang van de competitieronde had Het Ravijn nog uitzicht op de derde positie, maar doordat de concurrent voor die plek, UZSC verrassend won van koploper Polar Bears is de derde plek definitief uit beeld. Het Ravijn sluit de reguliere competitie af op zaterdag 13 april, thuis tegen De Zaan.