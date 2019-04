Vrouwen Het Ravijn naar halve finale

WATERPOLOLEIDEN – De waterpolosters van Het Ravijn hebben de halve finale bereikt in de strijd om de landstitel. De Nijverdalse ploeg won, weliswaar moeizaam, ook het tweede duel van ZVL. Na de 10-7 in Nijverdal werd het in Leiden 7-6 voor Het Ravijn. Tegenstander in de halve finale is Polar Bears, dat als eerste eindigde in de reguliere competitie en de eerste ronde van de play offs vrij was.