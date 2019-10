Vrouwen Ravijn blijven foutloos in beker

De ploeg van coach Jan Mensink had het aanvankelijk bijzonder lastig met de Eindhovense opponent, die dit seizoen debuteert in de eredivisie. Het Ravijn kwam voor rust maar niet los en moest PSV halverwege zelf naast zich dulden: 6-6. De gasten kwamen in de derde periode zelfs even op voorsprong (6-7), de enige keer in de wedstrijd. Daarna greep Het Ravijn definitief het initiatief. Het tempo ging omhoog, slordigheden bleven steeds meer achterwege en de doelpunten volgden elkaar in rap tempo op. Na de derde periode was het duel al zo goed als beslist: 11-7. In het afsluitende kwart liet Het Ravijn het net nog vijf keer bollen.