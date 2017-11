Vrouwen Ravijn komen net tekort bij koploper

In een vreemde slotperiode kwam de Nijverdalse ploeg nog akelig dichtbij, maar een gelijkspel zat er voor Het Ravijn net niet in. Drie periodes waren ZVL en Het Ravijn aan elkaar gewaagd. De thuisploeg kon weliswaar vaker bogen op en voorsprong, maar Het Ravijn was of kwam altijd weer in de buurt of op gelijke hoogte.