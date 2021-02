Vrouwen Ravijn overdonderd door UZSC

Eurosped weet weer wat winnen is in de derby tegen Set-Up’65

13 februari De Twentse volleybalderby tussen Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 en Eurosped is zaterdag gewonnen door de bezoekers uit Vroomshoop. In Ootmarsum eindigde de ontmoeting in de kelder van de eredivisie in een eenvoudige 3-0 zege voor Eurosped.