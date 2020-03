Vrouwen Ravijn profiteren van verlies koploper

Het verschil tussen de top van de eredivisie en de staartploegen is enorm groot. Dat bleek tijdens de wedstrijd in Nijverdal (22-5) en ook in Zwolle was het kwaliteitsverschil navenant. Het Ravijn liet ook al snel blijken dat een surprise voor Swol er niet in zat. Na de eerste periode was het 5-1 voor de gasten en aan het begin van de tweede periode liep de marge op tot zes treffers (7-1).