Vrouwen Ravijn uitgeschakeld in titelstrijd

WATERPOLO - NIJVERDAL - De vrouwen van Het Ravijn zijn uitgeschakeld in de strijd om de landstitel. De Nijverdalse ploeg verloor ook het thuisduel in de kwartfinales van de play-offs tegen De Zaan: 9-6. De eerste wedstrijd in Zaandam werd met 11-4 gewonnen door De Zaan.

Het ultrakorte seizoen is daarmee bijna ten einde voor Het Ravijn. Na acht competitiewedstrijden en twee play-offduels wacht alleen nog de bekerstrijd. Daarin is UZSC de tegenstander. Die wedstrijd wordt in de tweede helft van mei gespeeld.

Progressie

Hoewel De Zaan zwaar favoriet was in de kwartfinales, beet Het Ravijn stevig van zich af. In Zaandam hield de Nijverdalse ploeg drie periodes gelijke tred, in Nijverdal was spanning tot de laatste minuten gegarandeerd. De ploeg van Wicher Diallo toonde derhalve progressie aan het slot van het seizoen. Het bleek echter niet genoeg om de jarige routiniers Lieke Schokker (vrijdag) en Charlotte Mensink (zaterdag) een passend cadeau te schenken.

Het Ravijn begon goed aan de derde confrontatie dit seizoen tegen De Zaan. Lotte Beunk zette de Nijverdalse formatie tegen het einde van de eerste periode voor het eerst op voorsprong: 3-2. Het Ravijn overleefde daarna nog drie ondertalsituaties in het openingskwart. De Zaan nam in de tweede periode de voorsprong over (4-5), waarbij Het Ravijn verzuimde nog voor rust weer langszij te komen door een strafworp te missen.

Alle risico’s

Zowel in de competitiewedstrijd als de eerste wedstrijd in de play-offs moest Het Ravijn in het vierde kwart definitief afhaken. Deze keer hield de formatie van Wicher Diallo het heel lang spannend. Bij 6-8 en met nog ruim twee minuten op de klok nam Diallo alle risico’s. Hij haalde keepster Daisy Logtens eruit en probeerde met een extra veldspeelster De Zaan nog aan het wankelen te brengen. Het pakte verkeerd uit. In de counter en voor een verlaten Nijverdals doel zorgde Lieke Rogge voor 6-9 en was het duel beslist.