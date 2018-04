Vrouwen Ravijn uitgeschakeld

Door de nederlaag op vrijdag in het eigen bad moest Het Ravijn in Utrecht winnen om er nog een derde en beslissende wedstrijd uit te slepen. Kansen daarvoor waren er, want in tegenstelling tot het duel in Nijverdal ging het in Utrecht de hele wedstrijd gelijk op. UZSC nam een 2-0 voorsprong en dat was ook de enige keer dat het verschil groter was dan één doelpunt.