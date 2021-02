Vrouwen Ravijn verrassen bij competitiestart

Na het ruime verlies in de beker merkte Ravijn-coach Wicher Diallo al op, dat zijn ploeg kwalitatief niet onder hoefde te doen voor ZVL. Maar dat zijn speelsters dat nog geen maand later al lieten zien, moet ook de coach hebben verrast. Het Ravijn had lering getrokken uit het kansloze verlies in het bekertoernooi, was deze keer duidelijk beter voorbereid op de omstandigheden in het kleine Leidse bad en stapte terecht met drie punten uit het water.