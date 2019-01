‘Vrouwentafeltennis in Twente op topniveau? Hou toch op!’

De 32-jarige Preuter weet waar ze over praat. Naast haar legio titels op het toernooi van Effekt’74 in Wierden, de eerste al in 2005, is ze nog altijd de hoogstgeplaatste Twentse speelster op de nationale ranglijst (59) en speelde ze ooit in de eredivisie. Daarnaast is ze recht voor de raap, een flapuit, die zegt wat ze denkt. ,,De jeugd wil nog wel trainen, wij niet meer. Niemand van deze top 6 traint nog. En wie dat wel doet, doet iets niet goed.”