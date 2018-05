Waar en hoe laat staan voor de wielerkaravaan van ‘Overijssels Mooiste’

Aan de koers over zo’n 200 kilometer doen 25 teams mee uit diverse landen. Van Australië tot Koeweit en van Bolivia tot de Verenigde Staten. De Belgische ploeg Cibel-Cebon met oud-winnaar Dennis Coenen is op het laatste moment afgehaakt. Een geluk voor Vriezenvener Robin Löwik. Zijn ploeg wielervereniging Krush-De IJsselstreek kreeg zodoende alsnog een uitnodiging voor deelname aan ‘Overijssels Mooiste’.

Terugkeer Oldenzaalse Wielerclub OWC

Opmerkelijk is verder de terugkeer van de Oldenzaalse Wielerclub OWC op de startlijst. Die ploeg ontbrak de laatste jaren, omdat de vereniging niet in staat was een eliteteam op de fiets te krijgen. Al te hoog mogen de verwachtingen dus niet zijn van het Oldenzaalse zevental. Dat geldt echter niet voor de renners van het Achterhoekse Sensa-Kanjers voor Kanjers, met onder meer Jelle Johannink uit Denekamp in de gelederen, en de ‘thuisploeg’ VolkerWessels-Merckx. Met oud-winnaar Jeff Vermeulen en man-in-vorm Gert-Jan Bosman (Nijverdal) heeft ploegleider Allard Engels twee renners die een rol kunnen spelen in de finale.