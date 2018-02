Waardering is één voor het vrouwenvoetbal, nu wacht de volgende stap

ENSCHEDE - Het is deze week een half jaar geleden dat Oranje geschiedenis schreef door in Enschede het EK te winnen. Vrouwenvoetbal was plots 'hot' in Nederland. Hoe anders is dat nu.

Terug naar die heerlijke, warme zomerdag, 6 augustus 2017. Het centrum van Enschede staat volledig op zijn kop. Straten kleuren oranje, er is een oranjemars naar het stadion met 10.000 deelnemers, overal op televisie en op sociale media komt het EK voorbij. Het lijkt wel alsof bijna iedereen in Nederland met vrouwenvoetbal bezig is.

In het FC Twente-stadion zien ruim 28.000 toeschouwers de Oranjevrouwen geschiedenis schrijven. In heel het land kijken 4,1 miljoen mensen via het tv-scherm mee. Is dit het begin van een serieuze doorbraak voor het vrouwenvoetbal? Wordt het nu dan echt serieus genomen?

Landelijke groei

Vrijdag 3 februari 2018, bijna een half jaar later, speelt FC Twente in Hengelo thuis tegen PSV. Dit keer geen duizenden supporters langs de lijn, maar slechts een paar honderd, bibberend in de kou. Renate Jansen, een van de overgebleven internationals bij Twente, ziet voornamelijk landelijk groei. Zowel op als buiten het veld. "We spelen op 6 april met Oranje een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland in het PSV-stadion. Daar gaan 35.000 toeschouwers in."

Genoeg winst

Of Jansen niet liever ook in de competitie voor duizenden mensen speelt? "Het zou mooi zijn als dat in de toekomst ooit gebeurt. We moeten met Oranje hoe dan ook blijven presteren en het WK halen. Hopelijk wordt het dan straks ook bij competitiewedstrijden drukker. Want daar valt nog genoeg winst te behalen."

Spelersmakelaar Leoni Blokhuis uit Oldenzaal is er deze vrijdag ook. Haar telefoon stond afgelopen zomer roodgloeiend. Ze werd gevraagd voor forums, interviews en tv-programma's en er was interesse voor meerdere internationals die zij onder haar hoede heeft.

Hoogtepunt was de transfer van Shanice van de Sanden naar Olympique Lyon. "Lyon is de beste club ter wereld in het vrouwenvoetbal. Het vrouwenteam is volledig geïntegreerd. Zij doen voor de clubleiding niet onder voor de mannen."

Instroom

De instroom van meisjes en vrouwen is flink gestegen, blijkt uit cijfers van de KNVB. In augustus en september meldden 6,8 procent meer vrouwelijke leden zich aan dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de regio Twente is vooral de instroom in de leeftijd van 13 tot 18 jaar gestegen (47 procent meer ten opzichte van vorig jaar). "Nu moeten we zorgen voor structuur", zegt Joost du Gardijn van Meidenvoetbalschool Twente. Veel extra aanmeldingen heeft hij sinds de zomer (nog) niet. "Toch zie je bij clubs in de regio ook steeds meer meisjes van 9 tot 13 rondlopen (zie kader)."

Voorbeeld

Aan belangstelling bij wedstrijden van Oranje is, ook vanwege ticketacties, geen gebrek. Bij de wedstrijden op vrijdag in de eredivise is er sinds het EK echter slechts een lichte groei zichtbaar. "Dat heeft tijd nodig", denkt Blokhuis. Ze heeft haar neefje Sam (10) meegenomen. Zij noemt hem een mooi voorbeeld van de 'nieuwe vrouwenvoetbalsupporter'. "Jongens komen nu ook graag kijken, net als mannen, dat was voor het EK veel minder het geval."