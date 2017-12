Warm nest als basis van succesvol HCR Prinsen

Noem het maar oostelijke bescheidenheid. Want naast trots op zijn ploeg, is captain Dinand Prinsen vooral ook behoedzaam. "Met negen overwinningen op rij staan we er heel goed voor. Maar als we eerste worden in de reguliere competitie, hebben we nog niets. Dan volgen nog de play-offs tussen de bovenste drie ploegen", toont de 55-jarige eigenaar van het hotel, café, restaurant en vooral ook biljartpaleis zijn bescheidenheid.