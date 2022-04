Wat is er toch aan de hand in de regionale topsport?

Uitslagen en verslagen basketbal: waardevol­le zege vrouwen Uitsmij­ters, Amical verrast koploper

De vrouwen van Uitsmijters boekten een cruciale zege in Groningen. Daardoor blijft de Almelose formatie koploper in de eerste divisie. Bij de mannen zorgde tweede divisionist Amical voor een daverende stunt door de ongeslagen koploper Arnhem Eagles in Gelderland te kloppen.

