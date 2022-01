Waterpolo: benauwde overwinning mannen Ravijn

Mannen

Eredivisie

Het Ravijn - ZVL 14-13 (6-3, 8-6, 9-10, 14-13)

Op papier was het duel tegen ZVL eenvoudiger dan de wedstrijd tegen Amersfoort. De praktijk zag er echter heel anders uit. Het Ravijn moest alles uit de kast halen om de middenmoter van zich af te houden. „Twee wedstrijden in een weekend is in deze fase toch iets te veel van het goede”, meende Ravijn-coach Zeno Reuten. Het waren de eerste twee duels na de winterstop voor de Nijverdalse ploeg, waarin bovendien vier spelers net hersteld waren van corona.

Het begin was nog prima van het Ravijn, dat verzuimde in de eerste periode meer afstand te nemen. In het vervolg knokte ZVL zich letterlijk en figuurlijk in de wedstrijd. „Wij gingen veel te veel mee in het lijf-aan-lijfgevecht en verloren het overzicht”, keek Reuten terug op de tweede en derde periode. ZVL nam het commando over en bij 9-11 in de laatste periode leek een stunt in de maak. Vooral ook omdat bij Het Ravijn aanvoerder Lars Gottemaker en Jorrit Aanstoot al met drie fouten definitief op de kant zaten.

De routiniers Jorn Muller en Bas ter Brake namen vanaf dat moment de thuisploeg op sleeptouw. Muller maakte tactisch het verschil, Ter Brake kroonde zich tot topscorer en scoorde het winnende doelpunt. „We straalden in de slotfase iets onoverwinnelijks uit. Daardoor hebben we de wedstrijd nog om kunnen draaien. Daarvoor heb ik de spelers een compliment gegeven”, aldus Reuten.

Doelpunten Ravijn: Ter Brake 7, Wouters 3, Loos 2, L. Gottemaker, Aanstoot 1.