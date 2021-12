Waterpolo: BZC met goed gevoel winterstop in; na vijf nederlagen weer overwinning

Mannen

Eredivisie

SVH - Het Ravijn 8-18 (2-2, 5-6, 7-12, 8-18)

Het Ravijn sluit de eerste helft van de competitie af op de derde plaats. In verliespunten staat de Nijverdalse ploeg er zelfs beter voor dan de nummer twee, De Zaan. AZC is momenteel de onbedreigde koploper en dat is de eerste tegenstander van Het Ravijn na de korte winterstop. „De eerste wedstrijden van de tweede seizoenshelft zijn pittig en die bepalen met welke uitgangspositie aan de play-offs beginnen”, keek coach Zeno Reuten alvast vooruit. „We gaan voor het kampioenschap. Dat mogen we wel uitspreken. Het is aan de spelers om in de rest van de reguliere competitie te laten zien of ze met die druk kunnen omgaan.” Naast die druk valt er volgens Reuten ook nog wel wat te verbeteren. „We krijgen nog te veel doelpunten tegen. Aan de andere kant hebben we zoveel scorend vermogen, dat we op basis daarvan ook wedstrijden kunnen winnen. Bovendien moet de ploeg nog beter leren het geduld te bewaren.” Het duel tegen SVH was daarvan een perfect voorbeeld. De laagvlieger uit Rotterdam begon uiterst fel aan de wedstrijd en daar had Het Ravijn het best lastig mee. Maar dat koste ook de nodige energie bij de thuisploeg, die aan het einde van de eerste helft al naar adem begon te happen. Het Ravijn had halverwege echter nog niet het verschil kunnen maken: 5-6. Dat gebeurde pas vanaf de derde periode toen de gaten in de verdediging van SVH steeds groter werden. De Nijverdallers profiteerden optimaal en boekten uiteindelijk alsnog een hele ruime zege.

Doelpunten Ravijn: Wouters, Aanstoot 4, L. Gottemaker 3, Ter Brake, Loos, R. Gottemaker 2, Heitink 1.

Schuurman BZC - PSV 19-9 (3-2, 8-6, 13-8, 19-9)

Er lag letterlijk en figuurlijk een heel ander BZC in het water dan de voorgaande weken. Door blessures van Abel Lukacs en Dynand Muller, de schorsing van Dorian Lukacs en het vertrek van Christopher Vang moest coach Jeroen Kuilman noodgedwongen improviseren. De oudgedienden Youri Roolvink en Jeroen Hogeboom werden van stal gehaald en juist deze twee gaven de Borculose ploeg nieuwe aanvallende impulsen. „Er zat veel meer spirit in het team en beweging in de aanval”, had Kuilman gezien. „Het was een verschil van wel 180 graden met de voorgaande weken. De vertraging is uit het spel. Het was veel meer actie in plaats van reactie.” Een herboren BZC walste vanaf de tweede periode over de Eindhovense opponent heen en gaat daardoor toch nog met een goed gevoel de winterstop in. Daarin wordt overlegd met Roolvink en Hogeboom of zij bij de selectie willen blijven. „Dat wordt mijn kerstwens”, aldus Kuilman. „Dat zou de ploeg heel erg goed doen. Vooral ook omdat er dan meer concurrentie is.” Doelpunten BZC: Tamas 5, G. Dobay, Kljajevic 3, Hogeboom, Roolvink 2, S. Dijkhuis, Reinders, P. Dobay, Groot Kormelinck 1.

Vrouwen

Eredivisie

Het Ravijn - Polar Bears 7-9 (2-2, 4-5, 6-7, 7-9)

Dikke nederlagen zijn er voor Het Ravijn niet meer tegen de vaderlandse topploegen. Maar een overwinning tegen een hoger geklasseerd team is dit seizoen nog altijd een zeldzaamheid. Ook tegen Polar Bears was Het Ravijn zeker niet minder, maar deden een paar individuele fouten de Nijverdalse ploeg de das om. Van daaruit sloegen de bezoekers uit Ede in de contra genadeloos toe. „In het gewone spel hebben ze niet veel kunnen bereiken”, meende Ravijn-coach Wicher Diallo. De piepjonge Nijverdalse formatie, met drie speelsters van 15 jaar, liep vooral in de tweede periode een paar keer in het mes en kwam daardoor op een 5-2 achterstand. Dat verschil werd bijna teniet gedaan (4-5), alvorens Polar Bears wederom uitliep naar 4-7. Het Ravijn toonde echter wils- en veerkracht en sloot aan het einde van de derde periode weer aan tot 6-7. Maar echt doordrukken kon Het Ravijn niet, zodat de punten meegingen naar Ede. Desondanks toonde Diallo zich wederom tevreden met de ontwikkeling van zijn team. „De prijzen worden pas straks in maart tijdens de play-offs verdeeld. En ik denk dat momenteel geen enkele ploeg tegen ons in de play-offs wil spelen.” Voor Het Ravijn staat er nog een wedstrijd voor de winterstop op het programma. Zaterdag 18 december reist de ploeg naar Eindhoven voor de confrontatie met hekkensluiter PSV.

Doelpunten Ravijn: Schokker, Ankoné, Ter Schure 2, N. Scholten 1.