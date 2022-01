Waterpolo: BZC verliest van koploper, benauwde overwinning mannen Ravijn

Mannen

Eredivisie

Schuurman BZC - AZC 14-19 (3-5, 6-11, 8-16, 14-19)

BZC heeft tegen lijstaanvoerder AZC niet voor een stunt kunnen zorgen. De Borculose ploeg bleef de eerste periode in het spoor, moest de koploper vervolgens twee periodes laten gaan, om in het laatste kwart het verlies draaglijk te maken.

Desondanks had Jeroen Kuilman, geschorst als coach en in plaats daarvan aandachtig ‘toeschouwer’ veel positieve aspecten gezien. Met name aanvallend. „Daar zat veel variatie in en het is niet zo vaak gebeurd dat we 14 keer scoren.” En dat tegen de koploper. „Maar eerlijk gezegd ligt het spel van AZC ons wel. Het is geen ploeg die alleen maar op de counter loert, maar heel degelijk en heel verzorgd waterpolo speelt.”

Defensief acteerde BZC volgens Kuilman duidelijk minder. Dat we er 19 tegen krijgen is natuurlijk veel te veel. Maar ze hebben zowel een goede midvoor als afstandsschutters. In sommige fases werden we even afgeschoten.”

Doelpunten BZC: Groot Kormelinck, Muller 3, Tamas, A. Lukacs 2, Y. Dijkhuis, Kljajevic, G. Dobay, P. Dobay 1.