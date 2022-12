Waterpolo: degelijke zege mannen Ravijn, vrouwen onderuit tegen De Zaan

Tafelten­nis: Thijs Smit plaatst zich voor finale nationale B-meer­kamp

Thijs Smit uit Enschede is doorgedrongen tot de finale van het nationaal kampioenschap meerkamp in de B-categorie. Smit werd zondag tweede in zijn poule in de halve finales die in Zwolle werd gespeeld. De finale wordt gespeeld op 11 december. De locatie voor de eindstrijd wordt later bepaald.

21 november