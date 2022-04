Waterpolo: eerste overwinning voor mannen EZC

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD toont progressie met ruime zege

Handbal - DSVD is de degradatiepoule uitstekend begonnen met een ruime zege bij Fortissimo (18-33). In de eerste divisie verloor De Tukkers zaterdagavond op bezoek bij E&O (42-22). ZVBB'21 won zondagmiddag op bezoek bij het tweede team van Foreholte (19-26). In de hoofdklasse won Olympia in eigen huis van Hacol’90 (26-14).

27 maart