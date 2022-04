Waterpolo: gunstige loting mannen Ravijn in bekertoernooi

Met Den Haag kregen de mannen van Het Ravijn de gewenste tegenstander. Van alle overgebleven (eredivisie)teams in het bekertoernooi presteerde Den Haag het minst in de competitie. De ploeg uit de Hofstad eindigde daarin als twaalfde en heeft inmiddels, net als het Borculose BZC, gekozen voor vrijwillige degradatie. Het Ravijn speelt zaterdag 9 april om 19.15 uur in Den Haag. Een dag later is de return in Nijverdal, aanvang 15.30 uur.

Zware opgave

Met De Zaan als tegenstander wacht de vrouwenploeg van Het Ravijn een veel zwaardere opgave in de kwartfinales. De Zaan verloor de finale om het landskampioenschap van Polar Bears. Het Ravijn werd daarin al in de kwartfinale uitgeschakeld. Het Ravijn begint met een thuiswedstrijd op zaterdag 9 april, aanvang 19.15 uur. Zondag is om 13.00 uur de return in Zaandam.

Topscorer met overmacht

Nu de twee resterende wedstrijden in de mannen eredivisie zijn vervallen, is de topscorer bekend. Emiel Wouters heeft die titel met overmacht veroverd. De rechtshandige speler van Het Ravijn scoorde in de 26 competitiewedstrijden 83 doelpunten. Dat zijn er negen meer dan de nummers twee Jesse Nispeling van AZC en Gergely Palotas van Amersfoort.