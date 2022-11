Waterpolo: Het Ravijn komt net tekort tegen koploper AZC, OZ&PC is koppositie kwijt

Mannen

Eredivisie

AZC - Het Ravijn 9-8 (4-1, 6-4, 8-5, 9-8)

Met een zege uit vijf wedstrijden staat de landskampioen slechts op de negende plaats in de eredivisie. „We hebben alleen nog maar tegen ploegen uit de top zes van vorig seizoen gespeeld”, plaatste Ravijn-coach Zeno Reuten een kleine kanttekening bij de lage positie van zijn ploeg. Reuten onderkent wel dat zijn ploeg nog alles behalve als een landskampioen speelt. „Wij moeten uitstralen dat we kampioen van Nederland zijn en ons niet aanpassen aan de tegenstander.” Dat deed Het Ravijn ook vorig seizoen lange tijd en daar is de coach toen een half jaar mee bezig geweest. Tegen AZC gooide Het Ravijn pas in de laatste periode alle schroom van zich af, ging toen va banque spelen en kreeg in de slotminuut zelfs nog de kans op gelijke hoogte te komen. Daarvoor huppelde Het Ravijn de hele wedstrijd achter AZC aan. „Vooral in de eerste en tweede periode hebben we onszelf tekort gedaan”, meende Reuten. „We hebben toen ontzettend veel kansen onbenut gelaten. En de keeper van AZC lekker ingeschoten zodat die tot grote hoogte kon groeien.” Vanaf het derde kwart knokte Het Ravijn zich terug in de wedstrijd, maar de opleving werd niet beloond.

Doelpunten Ravijn: Muller 3, Aanstoot 2, E. Wouters, Ter Brake, Stertefeld 1.

Eerste divisie A

Schuurman BZC - Brandenburg 19-12 (3-4, 8-5, 15-9, 19-12)

BZC boekte tegen de hekkensluiter de tweede zege van het seizoen en is inmiddels opgeklommen tot de middenmoot. Toch waakt coach Youri Roolvink voor te veel optimisme. „We moeten niet te vroeg juichen, het kan allemaal nog veel beter.” Roolvink beweert al sinds het begin van de competitie dat zijn spelers nog aan elkaar moeten wennen, maar dat er wel een stijgende lijn bij BZC merkbaar is. Die zette zich ook tegen Brandenburg door. „Ik hamer er al weken op dat we laag moeten schieten en dat gaat steeds beter.” Met name door de ervaren krachten Jeroen Hogeboom en Frank Groot Kormelinck die met respectievelijk vijf en zes doelpunten een groot aandeel hadden in de Borculose zege.

Tweede divisie B

Livo - ZV Utrecht 11-9 (3-1, 5-2, 9-6, 11-9)

Livo en Utrecht maakten reclame voor het waterpolo, waarbij de thuisploeg in grote delen van de wedstrijd dominant was. „We waren gretig, het zag er prima uit”, had coach Han Otten genoten. In de derde periode kende Livo even een mindere fase toen de scheidsrechters coulant waren over het fysieke geweld van de midvoor van Utrecht. De gasten kwamen toen van 5-2 op 5-5. Livo vond vervolgens defensief de oplossing, bleef aanvallend goed in het systeem spelen, waardoor er een Achterhoekse zege uitrolde.

AquaNovio - OZ&PC 12-7 (2-1, 6-2, 9-3, 12-7)

OZ&PC is niet langer ongeslagen en zag AquaNovio op gelijke hoogte komen. Beide ploegen moeten echter VZ&PC nog boven zich dulden. De Oldenzaalse ploeg liep zich vooral stuk op de Nijmeegse doelman, die met afstand de beste man in het water was. „We hebben wel kansen gehad, maar te weinig benut”, meende Dennie Slot, coach van OZ&PC. Slot zag dat zijn ploeg duidelijk minder was dan de voorgaande duels. „AquaNovio had overal een antwoord op. We moeten deze wedstrijd maar snel vergeten.”

WS Twente - VZ&PC 10-12 (4-2, 5-5, 8-11, 10-12)

Door de zege in Hengelo is VZ&PC de nieuwe koploper. Maar de formatie van coach Bertus Aman kreeg de punten zeker niet cadeau. WS Twente was sinds lange tijd weer eens compleet en gaf VZ&PC prima partij. In het derde kwart leek VZ&PC het duel voortijdig te beslissen. WS Twente kwam nog terug tot 10-11, maar verspeelde toen de bal waarop Mika Smelt het duel in het slot kon gooien. „Ik ben zeer tevreden over het spel”, meende Marcel Jacobs, coach van WS Twente. „Maar het wordt wel tijd dat we punten gaan pakken.” WS Twente is voorlaatste met slechts een zege uit zes wedstrijden.

Vrouwen

Eerste divisie B

Arethusa - OZ&PC 10-9 (4-1, 5-4, 7-5, 10-9)

De gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg voor OZ&PC. In het duel tussen de twee nog puntloze ploegen, mocht de Oldenzaalse formatie meer aanspraak maken op de overwinning. De punten bleven echter in Oss. „Als je ziet welke kansen we hebben laten liggen is het wel heel zuur”, meende Lianne Lolkema, aanvoerster van OZ&PC. „We willen allemaal zo graag, maar de focus en de rust in de afwerking ontbreekt.” OZ&PC knokte zich na rust helemaal terug in de wedstrijd, kwam zelfs nog even aan de leiding (7-8), maar kon in de slotfase onvoldoende met de druk omgaan.

Tweede divisie B

Livo - EZC 2 11-4 (3-0, 6-2, 8-2, 11-4)

Een rimpelloze overwinning voor de thuisploeg die de reserves van EZC haar wil oplegde. „We hebben ze een aantal weken geleden zien spelen en wisten dat we niet mee moesten gaan in het trage spel van EZC 2”, noemde Rona Baks, captain van Livo de basis van het succes van haar ploeg. Livo dicteerde het tempo gaf verdedigend veel druk op de schutters van EZC waardoor het verschil steeds verder opliep.

ZPC De Hof - Schuurman BZC

Zondag 6 november

NDD - EZC

Zondag 6 november