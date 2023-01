Waterpolo: Het Ravijn op rand van uitschakeling in Europa; ruim verlies in eerste wedstrijd tegen Istanbul

De mannen van Het Ravijn staan voor een loodzware opgave om Europees te overleven. De eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Challenger Cup werd met 14-8 verloren bij het Turkse Enka Istanbul. In de return over twee weken, woensdag 8 februari in Nijverdal, mag Het Ravijn proberen dat verschil van zes doelpunten weg te poetsen.

In de Nederlandse competitie verkeert Het Ravijn al maanden in een vormcrisis. Het leidde vorige week tot het vertrek van coach Zeno Reuten, die zelf opstapte. Ron Loos staat inmiddels aan het roer van de Nijverdalse formatie en heeft in Turkije pas voor de eerste keer met de spelersgroep kunnen trainen. De verwachtingen voor het duel met Istanbul waren dan ook niet hooggespannen.

Nerveus begin

Het Ravijn begon ook erg nerveus aan het uitduel. In de eerste vier minuten scoorden de Turken al drie keer terwijl Het Ravijn twee overtalsituaties onbenut liet. Een afstraffing dreigde, maar de ploeg van Ron Loos herstelde zich gaandeweg de eerste periode, bepaalde steeds meer het tempo, maar was aanvallend nog te slordig.

De Europese wedstrijden brengen dit seizoen echter het beste in Het Ravijn naar boven. Tijdens de poulewedstrijden voor de Champions League in Nijverdal, nog voor de vaderlandse competitie begon. Maar ook tijdens de kwalificatie voor de Challenger Cup in het Spaanse Terrassa in november. Het Ravijn plaatste zich toen overtuigend met alleen een kleine nederlaag (16-13) tegen de thuisploeg. Datzelfde Terrassa is de torenhoge favoriet voor de winst in de Challenger Cup.

Te vaak aan de noodrem

In de tweede periode in Turkije leek Het Ravijn ook het heft in handen te nemen. Twee treffers binnen de minuut zorgden voor aansluiting (3-2). De Turken leken naar adem te happen, maar werden toch weer in het zadel geholpen. De Nijverdalse ploeg moest verdedigend te vaak aan de noodrem trekken en Istanbul wist wel raad met al die overtallen. Met twee midvoors in die situaties werd telkens de vrij man gevonden. Het minieme verschil was al snel weer drie en met die marge werd van kant gewisseld: 7-4.

Na een rommelig derde kwart met nog altijd drie doelpunten tussen beide teams (9-6), wilde Het Ravijn in de laatste periode profiteren van de betere conditie. Het liep totaal anders. Het hangen en trekken van de Turken werd veelvuldig beloond met tijdstraffen voor Het Ravijn. Koren op de molen voor de Turken, die bijna elke keer profiteerden van die numerieke overmacht. Het Ravijn kreeg in de counters ook voldoende mogelijkheden, maar benutte ze niet. Er werd slecht afgerond of de blik voor een beter gepositioneerde medespeler ontbrak.

Daardoor liep het verschil in het laatste kwart nog hoog op en wordt de klus voor Het Ravijn om de halve finales te bereiken schier onmogelijk.

Enka Istanbul - Het Ravijn 14-8 (3-0, 7-4, 9-6, 14-8).

Doelpunten Het Ravijn: Muller, H. Wouters 3. E. Wouters, Loos 1.