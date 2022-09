Waterpolo: Het Ravijn toont zich snelle leerling, maar verliest ook tweede poulewedstrijd Champions League

Waterpolo: Mannen BZC missen te veel kansen, roemloos verlies vrouwen OZ&PC

Schuurman BZC is de competitie in de eerste divisie begonnen met een nederlaag in Den Haag. Bij de vrouwen in de eerste divisie verloor OZ&PC voor de tweede keer. Dit maal was Amersfoort te sterk.

25 september