Waterpolo: lastige bekeropponent vrouwen Ravijn, gunstige loting BZC en mannen Ravijn

Na de uitschakeling in de play-offs om de landstitel hebben de vrouwen van Het Ravijn alleen nog de beker om voor te strijden. Maar het wordt een hels karwei de kwartfinales te overleven met De Zaan als opponent. In de competitie ging Het Ravijn twee keer onderuit tegen de ervaren ploeg uit Noord-Holland. Al was het verlies in Zaandam met 9-8 heel nipt.

Niet kansloos

Toch acht Ravijn-coach Wicher Diallo zijn ploeg niet op voorhand kansloos. „Het spel van De Zaan ligt ons beter dan dat van UZSC”, zei hij al voor de uitschakeling in de play-offs tegen de Utrechtse ploeg. Het Ravijn speelt op zaterdag 9 april eerst thuis, een dag later is de return in Zaandam.

De mannen van BZC spelen in de kwartfinales tegen PSV, momenteel de nummer voorlaatst in de competitie in de eredivisie. BZC won dit seizoen twee keer van de Eindhovense ploeg: 19-9 in Borculo en de uitwedstrijd met 13-8. Sindsdien is er wel veel veranderd. BZC is bezig aan een vrije val door alle strubbelingen met de buitenlandse spelers waarvan er inmiddels drie zijn weggestuurd. PSV begon heel matig, maar heeft inmiddels evenveel punten verzameld als BZC, al had de Eindhovense ploeg daar wel drie wedstrijden meer voor nodig.

Geduchte opponent

Het Ravijn treft met Donk een geduchte tegenstander. Op de ranglijst van de eredivisie doen de twee ploegen niet veel voor elkaar onder. De als vierde genoteerde Nijverdallers hebben drie punten meer dan de ploeg uit Gouda, die momenteel zesde staat. Voor de competitie won Het Ravijn de thuiswedstrijd overtuigend, in Gouda werd het een gelijkspel.

Ook in voorbereiding op de play-offs is het voor de ploeg van coach Zeno Reuten een interessante confrontatie. Het Ravijn treft in de competitie namelijk alleen nog maar ploegen uit de onderste helft van de ranglijst en kan vlak voor de strijd om de landstitel wel wat tegenstand gebruiken.

Eerst uitwedstrijd

BZC en Het Ravijn spelen op zaterdag 2 april eerst uit, een dag later is de thuiswedstrijd voor beide ploegen.