Waterpolo: Mannen BZC missen te veel kansen, roemloos verlies vrouwen OZ&PC

Liefheb­bers van amateur­voet­bal opgelet: sportredac­tie is op zoek naar jou!

ENSCHEDE - Een liefhebber van (het regionale) amateurvoetbal én je hebt ook nog eens een vlotte pen? Dan is de sportredactie van De Twentsche Courant Tubantia op zoek naar jou! Ook komend seizoen willen we de uitslagen/wedstrijdverslagen van de ruim 140 clubs uit ons verspreidingsgebied weer snel na het laatste fluitsignaal op onze site plaatsen. Om dat goed voor elkaar te krijgen, willen we ons medewerkersbestand uitbreiden. Ook zoeken we freelance eindredacteuren c.q. samenstellers die kunnen helpen bij de verwerking van de informatie voor de krant.

17 augustus