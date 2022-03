Waterpolo: mannen én vrouwen OZ&PC verliezen inhaalduel bij Swol

Vrouwen Eerste divisie A Swol 1894 - O&PC 10-4 (3-0, 5-1, 8-2, 10-4) Het was een ongelijke strijd tussen de ongeslagen koploper Swol en de puntloze hekkensluiter uit Oldenzaal. „We wilden deze wedstrijden ook gebruiken als voorbereiding op de belangrijke wedstrijden van de komende weken”, zei OZ&PC-coach Tom Middeljans. Zijn ploeg speelt de komende weken tegen de concurrenten in de degradatiestrijd VZV (2x) en BZC. Verdedigend liet OZ&PC een prima indruk achter in Zwolle. Aanvallend kwam de ploeg van Middeljans niet uit de verf. „Te traag, te voorspelbaar”, analyseerde de coach.

Mannen

Eerste divisie A

Swol 1894 - OZ&PC 17-10 (3-1, 7-5, 13-8, 17-10)

In het duel tussen de nummers acht en negen van de ranglijst was OZ&PC bij winst over Swol heen gesprongen. Maar een Oldenzaalse zege lag nooit in het verschiet. OZ&PC miste in het eerste competitieduel van 2022 duidelijk wedstrijdritme en was ook conditioneel zeker niet top. „Zaterdag hebben we pas voor de eerste keer met de volledige groep getraind”, aldus coach Ronald Broekmate. Blessures en coronagevallen lagen daaraan te grondslag. „Wij moeten het echt hebben van hard werken, missen de intuïtie om het anders op te lossen. Aan de andere kant was Swol verdedigend heel sterk. Met een zware press hebben ze het ons heel moeilijk gemaakt.”