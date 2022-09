Waterpolo: Ravijn begint poulefase Champions League met verlies

Het Ravijn speelt sinds 1995 weer Europees. De regerend landskampioen is gastheer van een van de poulefases voor de Champions League. Met louter clubs van de Balkan als tegenstanders wacht Het Ravijn een monsterklus om te overleven in de Champions League. Daarvoor moet de ploeg van coach Zeno Reuten eerste of tweede worden. Maar troostprijzen worden ook vergeven in Nijverdal. Wordt Het Ravijn derde of vierde dan plaatst het zich voor de Eurocup. De ploeg die laatste wordt gaat verder in het nieuwe toernooi, de Challenger Cup.

Richten op Eurocup

Afgaande op het duel tegen Steaua Boekarest moet Het Ravijn zich richten op de Eurocup. Naast Steaua is zeer waarschijnlijk ook het Hongaarse Vasas, de tegenstander op zondag, te sterk. Sarajevo is wellicht de zwakste broeder inde poule. Die ploeg uit Bosnië-Herzegovina kreeg in het openingsduel in Nijverdal met 36-4 klop van Primorac Kotor uit Montenegro. Vrijdag staat Het Ravijn - Primorac op het programma en dan zal veel duidelijk zijn, waar Het Ravijn kan eindigen.

Tegen Steaua beet Het Ravijn stevig van zich af, maar het was niet voldoende de Roemenen te verrassen. „Zij trainen zes dagen per week, twee keer per dag. Het zijn allemaal profs”, zei Rob Gottemaker, die net als zijn ploegmakers niet meer is dan een veredelde amateur. „Elk foutje wordt afgestraft”, meende broer en aanvoerder Lars Gottemaker. „In de eredivisie kunnen nog wel eens iets te ver van de tegenstander afliggen. Dat kan tegen dit soort tegenstanders niet.”

Verslappen

Gottemaker doelde vooral op de tweede periode, toen Het Ravijn iets verslapte en prompt een aantal ballen tegen het eigen net zag vliegen. Die periode wonnen de Roemenen met 4-1, maar de schade had in dat kwart ook groter kunnen zijn.

Daarmee werd de goede eerste periode een beetje overschaduwd. Nadat Het Ravijn zicht had gekregen op het beweeglijke aanvalsspel van de Roemenen, met veel positiewisselingen, toonde de Nijverdalse ploeg zich zowaar gelijkwaardig. Van een snelle 0-2 werd het 2-2 en aan het einde van het kwart was de achterstand overbrugbaar: 3-5.

Netjes geweerd

Door die mindere tweede periode was de verrassing halverwege uit zicht. De Roemenen namen na rust wat gas terug. Schoten ook niet zo scherp meer, waardoor doelman Brent Hofmeijer zich meer en meer kon onderscheiden. Het Ravijn bleef tot de laatste seconde knokken om het verlies zo klein mogelijk te houden. „Dat zijn we aan het fanatieke publiek ook verplicht”, meende Lars Gottemaker. „We hebben ons netjes geweerd”, besloot broer Rob.

Het Ravijn - Steaua Boekarest 10-15 (3-5, 4-9, 6-12, 10-15).

Doelpunten Het Ravijn: Muller, Ter Brake 3, Emiel Wouters, Karel, Lars Gottemaker 1.