Waterpolo: vrouwen BZC ruim onderuit bij koploper Swol 1894

De vrouwen van Schuurman BZC hadden geen schijn van kans bij Swol 1894, de koploper in de eerste divisie. In Zwolle werd het 24-8. Het was hoogstwaarschijnlijk de laatste competitiewedstrijd van BZC.

Wanneer het kampioenschap in de eerste divisie de komende weken wordt beslist, komt BZC niet meer in actie. Zo niet dan moet de Borculose ploeg het nogmaals opnemen tegen Swol, maar dan in het eigen Timpke. Dat duel werd eerder afgelast en wordt alleen nog ingehaald wanneer de uitslag van belang is voor de stand op de ranglijst.

Start met twee zeges

In die stand is BZC hekkensluiter en daar komt zeker geen verandering meer in. De ploeg van coach Niek Lipper begon in oktober met twee overwinningen aan de competitie, daarna volgden louter nederlagen. Teleurstellend volgens de coach. „Ik had juist verwacht dat we als debutant aan het einde van het seizoen punten zouden pakken. Nadat we gewend waren aan het niveau.”

Over de ontwikkeling van de speelsters toonde Lipper zich wel tevreden. „We zijn twee spelers kwijtgeraakt, de rest heeft stappen gemaakt. Volgend seizoen hopen we een grotere rol van betekenis te kunnen spelen.” BZC speelt ook komend seizoen in de eerste divisie aangezien geen enkele ploeg degradeert.

Groot verschil

Tegen Swol miste BZC keepster Floor Kelly. Zij werd vervangen door Maura Voordouw. In de eerste periode kon BZC nog aanklampen (5-2). Daarna liep het verschil snel op. Bij rust was het 11-4, na drie periodes 17-8.