Waterpolo: vrouwen OZ&PC eindelijk van hatelijke nul af

BZC had al twee overwinningen op het conto, waaronder een zege in Oldenzaal. Dat was op 9 oktober en lijkt al een eeuwigheid terug. De andere overwinning was nog een week eerder. Geen wonder dat beide staartploegen in de eerste divisie snakten naar een overwinning. Waarbij de thuisploeg licht favoriet was.

Dubbele kaakslag

OZ&PC had in het weekend namelijk een dubbele kaakslag opgelopen. VZV, tweede van onderen op de ranglijst, bleek in Oldenzaal zowel op vrijdag als zaterdag net iets beter. Bovendien kon BZC in de wedstrijden tegen de andere ploegen uit de eerste divisie wat betere cijfers overleggen.

BZC had ook de betere start in ‘t Timpke en kwam al snel op een 2-0 voorsprong. OZ&PC repareerde die schade echter nog in het eerste kwart: 2-2. Na een 3-3 ruststand had BZC aan het begin van de derde periode weer het voortouw kunnen nemen. OZ&PC liep een dubbele tijdstraf op, inclusief de derde diskwalificerende fout voor Jolie van Eerden, maar BZC was niet in staat in die dubbele overtalsituatie weer op voorsprong te komen.

Opluchting

Daardoor groeide het vertrouwen bij de gasten die nog in het derde kwart uitliepen naar een beslissende 10-5 voorsprong. „Eindelijk. Wat een opluchting, er is een last van onze schouders gevallen en noem alle clichés maar op”, was Tom Middeljans, coach van OZ&PC opgetogen. „Ik hoop dat de speelsters de rest van de competitie wat vrijer kunnen spelen.”

Zijn opponent, Niek Lipper van BZC, wilde niet van een domper spreken. „Misschien dat er bij de speelsters wat revanchegevoelens leven als we over twee weken weer tegen elkaar spreken in Oldenzaal. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil elke wedstrijd goed spelen en winnen, ongeacht de tegenstander. Keepster Karlijn Brouwer van OZ&PC heeft vandaag het verschil gemaakt.”

Schuurman BZC - OZ&PC 9-13 (2-2, 3-3, 5-10, 9-13)