Waterpolo: vrouwen Ravijn na dubbel verlies tegen ZVL uitgeschakeld in bekertoernooi

De vrouwen van Het Ravijn zijn er niet in geslaagd de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Ook in het tweede duel tegen ZVL ging de Nijverdalse ploeg onderuit: 8-6. De eerste wedstrijd in Nijverdal werd eveneens gewonnen door de ploeg uit Leiden: 14-10.

Het Ravijn stond voor een schier onmogelijke opgave het verschil van vier doelpunten tijdens het duel in Leiden nog goed te maken. Desondanks was de start van de ploeg van coach Wicher Diallo veelbelovend. Na ruim twee minuten had Het Ravijn al een marge van twee treffers: 3-1.

Scherpte

„We begonnen echt goed”, meende de coach. „Hadden zelfs kansen op 4-1 en 5-1, maar de echte scherpte ontbrak. Ook wel verklaarbaar na twee weken rust. Natuurlijk gold dat ook voor ZVL, maar die ploeg hoefde geen achterstand goed te maken.”

Een kleine twee minuten na rust was dat verschil van twee treffers er nog steeds (5-3), maar vervolgens scoorde ZVL drie keer op rij en was de toch al immense opgave voor Het Ravijn veranderd in een kansloze missie. „Toen gaven we het in een paar minuten weg en knakte het steeltje, was het geloof er niet meer”, aldus Diallo.

Frustratie

De coach baalde nog altijd van de eerste wedstrijd, toen zijn ploeg talloze mogelijkheden liet liggen. „In veertien overtalsituaties hebben we toen maar twee keer gescoord. We hadden met een paar doelpunten voorsprong aan de tweede wedstrijd moeten beginnen in plaats van een achterstand van vier treffers. Daar zit de frustratie.”

Het Ravijn begint zaterdag 21 januari aan het tweede deel van de competitie. Tegenstander in Nijverdal is, wederom, ZVL. In de stand op de ranglijst is Het Ravijn vijfde met zes punten, ZVL staat een plekje lager met drie punten.

Kwartfinale bekertoernooi

ZVL - Het Ravijn 8-6 (2-4, 3-4, 6-6, 8-6). Eerste wedstrijd 14-10. ZVL door naar halve finales.

Doelpunten Ravijn: N. Scholten 2, Beunk, Gorter, D. Scholten, Boerdam 1.