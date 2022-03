Waterpolo: vrouwen Ravijn onfortuinlijk in eerste duel play-offs, BZC onderuit bij De Ham

Vrouwen

Eredivisie, kwartfinale play-offs

UZSC - Het Ravijn 11-7 (4-3, 7-4, 9-4, 11-7)

De laatste keer dat beide ploegen elkaar in Utrecht troffen won Het Ravijn nog met 10-8. Dat was op 28 november tijdens de reguliere competitie. Die wedstrijd gaf de Nijverdalse ploeg vertrouwen in de aanloop naar de play-offs. Aan de andere kant was er ook twijfel aangezien de laatste onderlinge confrontatie, twee weken geleden in Nijverdal, ruim werd verloren: 13-6.

Maar Het Ravijn had Lotte Beunk terug, de aanvoerster en de enige echte midvoor in de ploeg. Beunk brak tijdens het duel in Utrecht een vinger op drie plaatsen en maakte pas een week geleden haar rentree. Ook dat schepte vertrouwen binnen de Nijverdalse formatie.

Het Ravijn kon in de eerste periode nog aanhaken door van een 4-1 achterstand terug te komen tot 4-3, maar moest in de tweede en derde periode UZSC definitief laten gaan. Maar de cijfers vertellen volgens coach Wicher Diallo slechts het halve verhaal. „We hebben wel dertig keer paal en lat geraakt.” De coach kon zijn ploeg ook niets verwijten. „We hebben zo veel kansen gecreëerd, waren ook minimaal gelijkwaardig, maar misten net dat beetje geluk in de afronding.” Volgens Diallo is er daarom nog niets beslist. „We hebben nog alles om voor te spelen.”

Doelpunten Ravijn: Schokker, N. Scholten 2, Ter Schure, Gorter, De Vries 1.

Mannen

Eredivisie

De Ham - Schuurman BZC 19-11 (4-4, 10-7, 14-10, 19-11).

Het verlies van BZC kwam voor coach Jeroen Kuilman niet onverwacht, hoewel De Ham voor het duel een plekje lager op de ranglijst stond. De Borculose ploeg kampt door het voortijdige vertrek van drie buitenlanders en de schorsing van Abel Lukacs met personele problemen, waardoor jeugdige talenten nu voor de leeuwen worden gegooid. Zo speelde Kuilman in het laatste kwart grotendeels met alleen tieners in het water. BZC probeerde aan het begin van de laatste periode een snelle aansluiting te forceren, maar dat lukte niet. De treffers vielen juist aan de andere kant. Daarop haalde de coach zijn basisspelers eruit, aangezien er zaterdag nog een duel voor BZC op het programma staat. Dan in Barendrecht tegen ZPB. Toch was Kuilman niet ontevreden over het optreden van zijn ploeg. „We hebben twee periodes goed weerstand gegeven, er zaten ook veel goede momenten in. Maar we trapten wat te vaak en op belangrijke momenten in het spelletje van De Ham.” Bij BZC maakte oudgediende Jens Toevank zijn rentree. Kuilman kan de komende tijd waarschijnlijk ook nog enkele wedstrijden beschikken over Jeroen Hogeboom en Youri Roolvink, eveneens oud-spelers van het vlagenschip.

Doelpunten BZC: Kljajevic 4, Groot Kormelinck 3, Tamas 2, Muller, D. Lukacs 1.

Tweede divisie B

VZ&PC - DraGor 14-6 (4-0, 6-3, 10-4, 14-6)

VZ&PC had geen enkele moeite met de nummer voorlaatst van de ranglijst en blijft daardoor de naaste belager van koploper De Robben. In verliespunten staat de Vriezenveense formatie er zelfs het beste voor. VZ&PC speelde pas een keer gelijk en won de andere zeven duels. Aan de andere kant is VZ&PC, door al het geschuif in het programma, de topploegen nog niet tegengekomen. En promoveren hoeven ze ook niet zo nodig in Vriezenveen. „Al zou het wel mooi zijn met het nieuwe zwembad in aantocht, waarvoor vandaag de eerste paal de grond is gegaan”, meende coach Bertus Aman. Binnen 24 uur ontmoet VZ&PC de volgende Friese opponent. Zaterdag is SGHA in Heerenveen de tegenstander. „Dat wordt een stuk lastiger”, is de inschatting van Aman. Wat dat betreft was het duel tegen DraGor een mooi opwarmertje.