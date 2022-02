Waterpolo: vrouwen Ravijn sluiten reguliere seizoen af met zege

KROMMENIE - De vrouwen van Het Ravijn zijn in de reguliere competitie geëindigd op de zesde plek. Het laatste duel tegen De Ham werd met 10-8 gewonnen, maar dat had geen invloed op de eindklassering. Komend weekend beginnen de play-offs om de landstitel. Het Ravijn speelt in de kwartfinales tegen UZSC.

Voor Het Ravijn stonden dit weekend nog twee wedstrijden op het programma. In theorie was positieverbetering nog mogelijk. Echter doordat concurrent ZVL midweeks won was de vijfde plek al uit beeld voor Het Ravijn. ZVL deed daarop een verzoek bij de bond zaterdag niet in Nijverdal te hoeven spelen, aangezien het een wedstrijd om des keizers baard zou zijn. De bond honoreerde het verzoek van de Leidse club.

Rentree Lotte Beunk

Tot ongenoegen van Wicher Diallo. De coach van Het Ravijn had als voorbereiding op de play-offs graag nog een duel extra gespeeld. Al was het alleen maar om de van een langdurige blessure teruggekeerde aanvoerster Lotte Beunk weer in te passen. Beunk speelde na een gebroken vinger tegen De Ham weer voor het eerst sinds maanden.

Diallo liet zijn Beunk bijna twee periodes spelen. „Het zag er eerder vertrouwd uit dan onwennig”, constateerde de coach tevreden. „We hebben nu weer een echte midvoor.” De positie van Beunk werd de afgelopen maanden door meerdere jeugdige speelsters ingevuld. „Maar die kunnen fysiek wat minder brengen en dan is het toch anders spelen.”

Niet gewenste opponent

Met UZSC treft Het Ravijn in de eerste ronde van de play-offs niet de meest gewenste tegenstander. „Ik denk dat we beter opgewassen zijn tegen Polar Bears en De Zaan”, meende Diallo. Van die twee clubs won Het Ravijn dit seizoen nog niet, terwijl de Nijverdalse ploeg wel een keer verraste met een zege bij UZSC. De eerste wedstrijd in de best-of-three is waarschijnlijk vrijdag 4 maart in Utrecht.

De Ham - Het Ravijn 8-10 (3-4, 4-6, 6-9, 8-10).

Doelpunten Ravijn: Schokker 5, Ter Schure, Coes 2, N. Scholten 1.