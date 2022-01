Waterpolo: winst mannen Ravijn, vrouwen dicht bij stunt bij koploper

Mannen

Eredivisie

Het Ravijn - ZPC Amersfoort 11-7 (3-1, 6-2, 9-2, 11-7)

Het Ravijn is het tweede deel van de competitie begonnen met een overtuigende zege. Die had groter kunnen zijn als Het Ravijn beter met de kansen was omgesprongen. Pas in de laatste periode, die begon bij 9-2 kon Amersfoort de stand een wat draaglijker aanzien geven.

Het Ravijn had het duel in Amersfoort nog verloren, vooral door met het trage spel van Amersfoort mee te gaan. In Nijverdal lag het tempo een stuk hoger en dat spelletje past de ploeg van coach Zeno Reuten veel beter. „We waren ook veel fitter”, meende de coach. Ondanks dat een aantal spelers nog kampte met de naweeën van een coronabesmetting, ruim een week geleden. Daardoor werd het duel tegen koploper AZC geannuleerd. Jammer, aldus Reuten. „Ik ben namelijk heel nieuwsgierig hoe we ervoor staan ten opzichte van de andere ploegen bovenin de eredivisie.” Doel is nog altijd om bij de bovenste vier te eindigen. „En als het kan bij de beste twee”, zei Reuten. Dat levert namelijk (thuis)voordeel op in de play-offs. Het duel tegen de fiere lijstaanvoerder was derhalve een mooie graadmeter geweest.

Van Amersfoort had Het Ravijn helemaal niets te vrezen. Al verzuimde de Nijverdalse formatie in de eerste periode een grote kloof te slaan, door veel overtalsituaties onbenut te laten. In plaats van 7-1 of 8-1 was het slechts 3-1. Het grote verschil kwam er wat later, doordat te Ravijn in het tweede en derde kwart beter met de kansen omsprong en uitliep naar 9-2. In de laatste kwart was de concentratie grotendeels verdwenen, zat een aantal spelers met de gedachten al bij het duel van morgen tegen ZVL. Amersfoort kon daardoor nog enigszins terugkomen, maar spannend werd het niet.

Doelpunten Ravijn: Ter Brake, Aanstoot, Karel 2, Dijkink, Loos, L. Gottemaker 1.